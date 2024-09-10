09,09,24 Марьинка - Победа Активные боевые действия в районе Марьинки. Атака ВС РФ бронеколонной с большим количеством техники и мотострелковыми подразделениями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
09,09,24 Марьинка - Победа Активные боевые действия в районе Марьинки. Атака ВС РФ бронеколонной с большим количеством техники и мотострелковыми подразделениями.
Свежие комментарии