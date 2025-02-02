Экс-судья Фернандес об отмене мяча Винисиуса «Эспаньолу»: «Мбаппе ударил Лосано по лицу. Арбитр хорошо сработал – позволил доиграть эпизод до конца и зафиксировал фол после гола»

Главный судья матча Ла Лиги «Эспаньол» – «Реал» (1:0) Алехандро Муньис не засчитал гол вингера мадридцев на 21-й минуте – перед ударом Винисиуса форвард гостей Килиан Мбаппе толкнул Поля Лосано, после чего хавбек хозяев упал на газон.
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