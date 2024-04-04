Врач Болибок рассказал, как аллергикам защититься от «пыльцевых бурь»

В начале апреля концентрация аллергенов в воздухе станет крайне высокой Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью «Радио Sputnik» рассказал откуда берутся «пыльцевые бури» и как от них защититься аллергикам.
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