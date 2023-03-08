Лунное гало колдовским светом осветило пасмурное небо над Ленобластью в ночь на 8 марта

Ореол из «алмазной пыли» вокруг Луны заметили в Приозерске, на Финском пляже и реке Вуокса. Волшебную картину в небе над северными районами Ленобласти наблюдали жители в ночь на 8 марта.
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