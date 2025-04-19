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Лента новостей Крыма

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Экс-депутат Рады Олейник: США присоединят Гренландию, используя опыт Крыма

Экс-депутат Рады Олейник: США присоединят Гренландию, используя опыт Крыма

Стремление американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию и Канаду может подтолкнуть Вашингтон признать Крым российским.

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