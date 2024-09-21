Токсично: украденный латвийским правительством Дом Москвы никто не захотел покупать

В Риге безрезультатно прошёл стартовый аукцион по продаже Московского культурного и делового центра (больше известного как Дом Москвы), конфискованного латвийскими властями «в поддержку Украины» и в отместку рижанам, активно посещавшим в нём связанные с Россией мероприятия.