Токсично: украденный латвийским правительством Дом Москвы никто не захотел покупать

В Риге безрезультатно прошёл стартовый аукцион по продаже Московского культурного и делового центра (больше известного как Дом Москвы), конфискованного латвийскими властями «в поддержку Украины» и в отместку рижанам, активно посещавшим в нём связанные с Россией мероприятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии