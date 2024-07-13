Ветерану войны Валентине Геликоновой исполнилось 103 года

Ветерану Великой Отечественной войны Валентине Геликоновой исполнилось 103 года. Она родилась в селе Безводное Кстовского района и перед началом войны переехала в Горький, где проработала на железной дороге всю войну и до 1986 года.
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