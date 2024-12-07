Виктор Вембаньяма пропустил второй матч подряд из-за проблем со спиной. У «Сперс» серия из трех поражений

Бигмен «Сперс» пропустил матч с «Сакраменто» (113:140) в пятницу из-за болей в пояснице. Вембаньяма появлялся на площадке во время разминки, но команда приняла решение не использовать его во втором матче подряд.
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