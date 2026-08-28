Фолк-хистори: почему на Украине не было учебника по истории? Гаспарян о создании правдивого пособия

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:23 – Создание правдивого учебника по истории Украины;10:57 – Будущее украинской школьной программы;20:35 – Визит главы ЦРУ в Москву.
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