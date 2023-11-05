Красная икра обвалится в цене: будем есть ложками?

Объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене, рассказал РИА Новости глава ведомства Илья Шестаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии