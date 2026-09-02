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Крымская газета

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Эксперт рассказал, имеет ли смысл нанимать репетитора для ребёнка в последний год перед ЕГЭ

Эксперт рассказал, имеет ли смысл нанимать репетитора для ребёнка в последний год перед ЕГЭ

Многие семьи рассчитывают наверстать упущенное с помощью репетитора в последний год перед экзаменами, однако такой подход далеко не всегда приносит желаемый результат.

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