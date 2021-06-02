Медвежий угол

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Юрий Селиванов: Город, где началась украино-российская война

Юрий Селиванов: Город, где началась украино-российская война

 Украинская агрессия против Российской Федерации началась задолго до государственного переворота 2014 года и намного раньше мюнхенской речи Путина 2007 года, которую киевская пропаганда объявила отправной точкой этой конфронтации  В российских средствах массовой информации со скоростью лесного пожара распространяется очередная «жареная сенсация» киевского происхождения, для адекватного восприятия которой соответствующим редакциям, видимо, не хватило здоровой критичности по отношению к украинской пропаганде.

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