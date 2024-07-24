Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июля, поздравил сотрудников органов следствия с проффесиональн6ым праздников и поблагодарил их за верность своему долгу и призванию, а также отметил, что они собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников в зоне проведения СВО.