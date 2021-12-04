Зеленского подозревают в «сговоре с Путиным» по выдаче РФ похищенного представителя ПВО ДНР Цемаха

Зеленского подозревают в «сговоре с Путиным» по выдаче РФ похищенного представителя ПВО ДНР Цемаха

Президента Украины Владимира Зеленского подозревают в сговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным по выдаче РФ похищенного украинскими спецслужбами представителя ПВО ДНР Владимира Цемаха.

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