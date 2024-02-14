Airbnb прогнозирует выручку за 1 квартал выше оценок Уолл-стрит

Американская компания по краткосрочной аренде жилья Airbnb ожидает, что выручка в первом квартале превысит прогнозы аналитиков Уолл-стрит благодаря активным международным поездкам и бронированиям на более длительный срок, узнало агентство Reuters.
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