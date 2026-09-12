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Пиксели из кирпича: как СССР создавал искусство на стенах

Пиксели из кирпича: как СССР создавал искусство на стенах

Советский пиксель-арт — это силикатный феномен, возникший в СССР. Он связан с техникой кирпичной кладки, объемом, но чаще всего цветом, который контрастировал с плоскостью стены.

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