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Оверчук: Байден приветствовал российскую делегацию на саммите АТЭС по протоколу

Оверчук: Байден приветствовал российскую делегацию на саммите АТЭС по протоколу

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, как президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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