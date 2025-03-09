Жители поселка Новоселье жалуются на проблему с уборкой мусора В поселке Новоселье Ленинградской области местные жители недовольны уборкой мусора с контейнерной площадки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Жители поселка Новоселье жалуются на проблему с уборкой мусора В поселке Новоселье Ленинградской области местные жители недовольны уборкой мусора с контейнерной площадки.