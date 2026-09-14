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Нижегородская правда

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Студентка НИУ победила на Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2026»

Студентка НИУ победила на Всероссийском дне бега «Кросс нации — 2026»

Спорт — важная часть студенческой жизни в НИУ Президентской академии. Наши ребята успевают не только учиться, но и активно поддерживать здоровый образ жизни.

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