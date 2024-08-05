Не миграция, а интервенция

Natalija Osminina

Раз уж всем всё стало так понятно, что в преступлениях против России и русских виноваты некие "лоббисты"- значит их надо назвать по имени и РАССТРЕЛЯТЬ!!!! Они же ВРАГИ НАРОДА! Враги Русского мира! Враги государства! До автора так пока и не дошло, что происходящее сейчас в России НАМНОГО хуже того, что есть в Британии, Франции, Германии. НЕ ТАК ЖЕ!!! А НАМНОГО СТРАШНЕЕ!! Они не МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАНЫ С МУСУЛЬМАНСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ! И они не граничат, как Россия, с огромной страной Казахстаном, которую англики сделали достаточно русофобной, чтобы её поджечь. И они не воюют с Украиной, откуда тоже идут террористы, готовые пополнить мусульманских террористов. Мигранты Европы пришли захватить её мягкой экспансией, приберегая резню напоследок, для усмирения непокорных. Там ими руководят Исламистские группировки. Британию, Францию, Германию мигранты пока что не планируют захватывать переворотами, а Россию планируют! Это ЧАСТЬ ОБЩЕГО ПЛАНА ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РОССИИ - последний выдох господина Пеже, последний рывок глобалистов. Именно эти Хозяева мира, подчиняющие себе США, Британию, Францию, Германию и пр. хотят провернуть революцию в России, ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕВОРОТ!! И что.. те же самые Матвиенко об этом не знают? "Лоббисты" - это просто продажные дауны? Или все же работают на глобалистов? Вот об этом и надо писать. И требовать, чтобы назвали по именам и расстреляли тварей.