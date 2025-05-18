Налогов более 40 млн рублей взыскали с экс-главы фирмы в Чите

С бывшего главы фирмы взыскали более 40 млн из-за неуплаты налогов.В пресс-службе прокуратуры Забайкальского края сообщили, что суд взыскал с экс-руководителя компании, его супруги и знакомого 47 млн рублей налоговой задолженности.