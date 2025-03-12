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Царьград

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Сергей Миронов критикует план Трампа: "Показуха для спасения имиджа"

Сергей Миронов критикует план Трампа: "Показуха для спасения имиджа"

Сергей Миронов считает, что предложенный президентом США Трампом миротворческий план является демонстрацией в пользу своего имиджа и интересов американского ВПК.

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