Пленный: «элитная» бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО

Находившаяся в Угледаре в Донецкой народной республике «элитная» 72-я бригада Вооружённых сил Украины ни разу не была на ротации с начала специальной военной операции, заявил украинский пленный Алексей Стуков.
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