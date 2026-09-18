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Татар-информ

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С детского «Аккорда» началось открытие избирательных участков в Менделеевске

С детского «Аккорда» началось открытие избирательных участков в Менделеевске

В Менделеевске открылись все 37 избирательных участков. Торжественное открытие сопровождалось исполнением гимнов России, Татарстана и Менделеевска.

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