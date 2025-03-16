Больше 30 человек погибли, свыше 100 пострадали при ударах США по Йемену

Global Look Press/Stringer/XinHua Более 30 человек погибли, свыше 100 получили ранения в результате ударов США по подконтрольной хуситам столице Йемена городу Сана и другим регионам, сообщили 16 марта в подконтрольном хуситам министерстве здравоохранения.
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