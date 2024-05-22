В Кургане начался ремонт дороги, на которую жаловались горожане

В Кургане начался ремонт на улице Профсоюзной. Работы проводятся в соответствии с муниципальным контрактом и должны улучшить состояние улично-дорожной сети микрорайона Западного, сообщает пресс-служба администрации города.
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