Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с начала февраля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 февраля, доллар торгуется ниже 90 рублей. Аналитики ожидают, что экспортеры продолжат активно продавать валюту в преддверии дня налоговых выплат, который придется на 28 мая.