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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с начала февраля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 февраля, доллар торгуется ниже 90 рублей. Аналитики ожидают, что экспортеры продолжат активно продавать валюту в преддверии дня налоговых выплат, который придется на 28 мая.

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