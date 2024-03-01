РБК: российские эксперты оценили связь ковида и ухудшений памяти

New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшений памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе, сообщил РБК.