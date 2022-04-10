Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась из одной серии с ракетами ВСУ

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Лучшие новости — Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась из одной серии с другими ракетами ВСУ Фотографии, которые западные журналисты сделали с разрешения Киева, доказывают, что упавшая на вокзал в Краматорске ракета «Точка-У» была украинской.