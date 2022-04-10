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Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась из одной серии с ракетами ВСУ

Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась из одной серии с ракетами ВСУ

Лучшие новости — Упавшая в Краматорске «Точка-У» оказалась из одной серии с другими ракетами ВСУ Фотографии, которые западные журналисты сделали с разрешения Киева, доказывают, что упавшая на вокзал в Краматорске ракета «Точка-У» была украинской.

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