Трамп разозлился на союзников. Европу заставили не полагаться на США

Политика Дональда Трампа привела к переосмыслению роли США в НАТО, пишет Bloomberg. Теперь европейские союзники вынуждены меньше полагаться на Вашингтон и добиваться автономного положения под предлогом продолжения конфронтации с Россией.
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