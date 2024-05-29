Могут ли забрать в армию сразу после окончания школы – ответил юрист

Заберут ли выпускника в армию сразу после школы, если ему уже исполнилось 18 лет, и как законно получить отсрочку от призыва, если молодой человек не сдал экзамены ЕГЭ и не поступил в вуз? На эти и другие вопросы о призыве в армию выпускников школ ответила юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.