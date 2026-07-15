В Краснодарском крае молодые парни поджигали военную технику и получали за это немаленькие деньги. Вот только теперь они за решёткой

В Краснодарском крае молодые парни поджигали военную технику и получали за это немаленькие деньги. Вот только теперь они за решёткойВ Краевом суде озвучили приговор по делу о диверсии и вовлечении ребёнка в преступление 19-летнему Владимиру Суржанскому и Дмитрию Рыбка.