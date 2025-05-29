Контрбатарейная РЛС «Ирбис» у 236-й АБр ГрВ «Запад»

Машина радиолокационной станции «Ирбис» ГрВ «Запад» (с) «Оперативный простор» Российские военные из 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й общевойсковой армии Московского военного округа получили на вооружение новейшую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Ирбис».
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