Сийярто назвал возвращение сельхозпродуктов из РФ "уроком здравого смысла"

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Возможное возвращение пищевой и сельхозпродукции из России на мировой рынок – урок здравого смысла, заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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