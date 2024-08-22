Названы главные причины для покупки iPhone 16

SellCell: потребители назвали доступную цену решающей при покупке iPhone 16 Аналитики сервиса по продаже смартфонов SellCell попросили своих пользователей ответить, какая особенность iPhone 16 станет решающей при покупке устройства.
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