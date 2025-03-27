Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Чем  чиновник  распоряжается  -  то  он  и  продает  за  взятки.Мигрантов поставя...
  • Владимир Акулов
    Таких    РЕАЛЬНОСТЬ   с  помощью  смерти  ,  страданий  ,  нищеты   вернет  к  действительности.Так что да, если ...
  • Владимир Петрович
    без министра (министерши) культуры вряд ли бы состоялся его концерт в Питере. А если министр (министерша) ни сном, ни..."Я с Украиной не ...

Пошарим в трюмах «Зерновой сделки 2.0»: Что мы получим, кроме обещаний Трампа

Пошарим в трюмах «Зерновой сделки 2.0»: Что мы получим, кроме обещаний Трампа

Россия ждет снятия санкций, Украина — прекращения обстрелов Одессы Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Павел Фельдман Россия и США условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», сообщили в Кремле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Nемо
Интересы бизнеса превыше всего!
Ответить
3 час.
наталья иваненко
Все в интересах олигархата,у нас же все в частных руках,получается,что ребята свои жизни кладут, в интересах олигархов,а чем эти олигархи помогли СВО, в интересах которых заключается перемирие,а в чем интерес народа?
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Правильные вопросы наконец-то...
Ответить
1 час.
наверх