БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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У Трампа всё летает — даже блеф 6-го поколения

У Трампа всё летает — даже блеф 6-го поколения

Вряд ли мифический американский F-47 станет реальным противовесом уже летающему китайскому J-36 Виталий Орлов На фото: изображение F-47, запланированного боевого самолета шестого поколения для ВВС США (Фото: сайт ВВС США) 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не упускающий, как известно, ни одного удобного случая для возведения на мировой Олимп оружия американского производства, анонсировал скорое появление в ВВС США истребителя шестого поколения, получившего индекс «F-47» или «NGAD».

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