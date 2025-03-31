У Трампа всё летает — даже блеф 6-го поколения

Вряд ли мифический американский F-47 станет реальным противовесом уже летающему китайскому J-36 Виталий Орлов На фото: изображение F-47, запланированного боевого самолета шестого поколения для ВВС США (Фото: сайт ВВС США) 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, не упускающий, как известно, ни одного удобного случая для возведения на мировой Олимп оружия американского производства, анонсировал скорое появление в ВВС США истребителя шестого поколения, получившего индекс «F-47» или «NGAD».