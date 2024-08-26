🌊 Пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма Пресс-служба администрации города Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🌊 Пляжи Ялты закрыли для купания из-за шторма Пресс-служба администрации города Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.