"Газпром" удвоит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток" с апреля

С апреля российский "Газпром" планирует удвоить поставки газа в Словакию через "Турецкий поток". Глава словацкой компании SPP Войтех Ференц подтвердил, что текущий контракт с "Газпром экспорт" будет действовать до 2034 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии