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"Газпром" удвоит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток" с апреля

"Газпром" удвоит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток" с апреля

С апреля российский "Газпром" планирует удвоить поставки газа в Словакию через "Турецкий поток". Глава словацкой компании SPP Войтех Ференц подтвердил, что текущий контракт с "Газпром экспорт" будет действовать до 2034 года.

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