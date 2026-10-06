Роднина не исключила, что Овечкину поставят памятник при жизни

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина не исключила, что форварду «Вашингтона» Александру Овечкину поставят памятник при жизни, передает Sport24.
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