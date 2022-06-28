Время покажет.

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    То есть автор взял и выдал нам мнение всего лишь одного человека. Цитата: "За основу взяты исследования нашего соврем...История Руси до к...
  • W357 Ц753W357
    Сейчас размер бабла в кармане играет главную роль в сексе.Размер полового ч...
  • Владимир Моргунов
    Не может женщина с прошлым шлюхи и менталитетом шлюхи, стать счастливой в браке.Со сколькими надо...

Со сколькими надо переспать чтобы стать счастливой в браке?

Со сколькими надо переспать чтобы стать счастливой в браке?

На написание данной статьи меня натолкнули постоянные расспросы знакомых- ну как там у тебя дела, ты еще замуж не вышла? Нет, ну хоть «для здоровья» у тебя мужчина есть? Нет, да как же ты живешь, ведь работаешь практически в мужском коллективе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх