Где ближайшее бомбоубежище в Тюмени?

Какие бывают бомбоубежища? В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации за номером 1309, в случае чрезвычайных ситуаций бомбоубежища будут открыты для специалистов, занятых на предприятиях двух типов: ядерные; оборонные.
Какие бывают бомбоубежища? В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации за номером 1309, в случае чрезвычайных ситуаций бомбоубежища будут открыты для специалистов, занятых на предприятиях двух типов: ядерные; оборонные.
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