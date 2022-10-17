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Где ближайшее бомбоубежище в Тюмени?

Где ближайшее бомбоубежище в Тюмени?

Какие бывают бомбоубежища? В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации за номером 1309, в случае чрезвычайных ситуаций бомбоубежища будут открыты для специалистов, занятых на предприятиях двух типов: ядерные; оборонные.

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