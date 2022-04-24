Руди Гобер: «Плевать, что о нас говорят»

Руди Гобер: «Плевать, что о нас говорят»

Центровой «Юты» Руди Гобер после победы над «Далласом» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф (100:99, 2-2) обратился к тем, кто сомневается в потенциале его команды.

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