«Нельзя забывать историю»: звезда «Дома-2» Александр Задойнов пошел на СВО ради денег

На днях стало известно, что звезда телепроекта «Дом-2» отправился в зону СВО. Ранее его супруга жаловалась на проблемы Задойнова с работой, а бывшая жена Элина Камирен требовала с него алименты на общую дочь.
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