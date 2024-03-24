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Оборона 24

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Будущее Украины: вызовы и перспективы военнообязанного контингента

Будущее Украины: вызовы и перспективы военнообязанного контингента

В последние дни ситуация на Украине стала предметом интенсивных дебатов и обсуждений. Визит американского сенатора Линдси Грэма в Киев вызвал волну контроверзий и вопросов о будущем украинского военнообязанного контингента.

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