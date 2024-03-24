В последние дни ситуация на Украине стала предметом интенсивных дебатов и обсуждений. Визит американского сенатора Линдси Грэма в Киев вызвал волну контроверзий и вопросов о будущем украинского военнообязанного контингента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)