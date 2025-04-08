Кремль меняет правила: Пока Куйвашев в отпуске, показания дает "вся вертикаль"?

АНГЕЛ АНГЕЛ Не надо шерстить, а опыт И.В.Сталина ой как пригодится, а с новыми технологиями, а главное желании навести порядок в России, коррумпированными чиновниками, саботажниками, в чьих интересах и на кого они работают...

Татьянка Яцук Пока он "на отдыхе", пристроит своё бренное тело куда-нибудь- в израИль, как чубысь, в мелкобританию или на Кипр... и ищи свищи его и его миллиарды...