ИА Новороссия Dmitry Chasovitin/Global Look Press. Коллаж: Царьград Уже несколько дней в Рунете обсуждают якобы возбужденное уголовное дело в отношении бывшего главы Свердловской области.
Кремль меняет правила: Пока Куйвашев в отпуске, показания дает "вся вертикаль"?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не надо шерстить, а опыт И.В.Сталина ой как пригодится, а с новыми технологиями, а главное желании навести порядок в России, коррумпированными чиновниками, саботажниками, в чьих интересах и на кого они работают...
Ответить
13 час.
Татьянка Яцук
Пока он "на отдыхе", пристроит своё бренное тело куда-нибудь- в израИль, как чубысь, в мелкобританию или на Кипр... и ищи свищи его и его миллиарды...
Ответить
12 час.
Татьянка Яцук
а особенно пристрастно- ЕЦ- вот кубло, где ино-консулы и другие ино-засланцы чувствуют себя, как дома и зас ..рают мозги молодёжи планомерно и старательно...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии