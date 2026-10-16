На конференции в Минске, посвящённой безопасности в Центральной Азии и Афганистане, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что совместная работа СНГ, ОДКБ и ШОС становится одним из ключевых факторов стабильности в Евразии на фоне попыток ряда сил сохранить глобальное доминирование.
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