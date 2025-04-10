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Эдит Уортон: впервые на русском языке повесть "Убежище" в "Яндекс книгах"

Эдит Уортон: впервые на русском языке повесть "Убежище" в "Яндекс книгах"

Эдит Уортон, первая женщина-лауреат Пулитцеровской премии, впервые переведена на русский. Ее повесть "Убежище", действия которой разворачиваются в Нью-Йорке XIX века, теперь доступна в "Яндекс книгах" в электронной и аудиоформатах.

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