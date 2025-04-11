Европейский конкурент Starlink - компания Eutelsat переживает кризис из-за большой задолженности

Европейский конкурент американской спутниковой сети Starlink — компания Eutelsat — испытывает острую потребность в новых контрактах и финансовой поддержке со стороны Евросоюза, чтобы справиться с существенным долгом.
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