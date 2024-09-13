13 сентября 1812 года в подмосковной деревне Фили состоялся военный совет. После Бородинского сражения перед Михаилом Кутузовым встала труднейшая задача.
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13 сентября 1812 года в подмосковной деревне Фили состоялся военный совет. После Бородинского сражения перед Михаилом Кутузовым встала труднейшая задача.
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